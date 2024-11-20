Самара Уивинг и Джейсон Сигел сыграют в фильме «Путешествие»

Джейсон Сигел («Терапия») и Самара Уивинг («Я иду искать») сыграют главные роли в фильме «Путешествие» (The Trip). В касте также заявлены Тимоти Олифант («Дэдвуд»), Джульетт Льюис («Чаща»), Пол Гилфойл («Человек из Рима») и Кит Джардин («Каратель»).

Фильм рассказывает о неблагополучной паре (Сигел и Уивинг), которые направляются в отдаленную хижину, чтобы «воссоединиться», но каждый из них имеет тайное намерение убить другого.

Режиссером триллера выступит Йорма Такконе («МакГрубер», «Чудотворцы»). Сценарий был адаптирован Ником Кочером и Брайаном Маклхэйни («Игры Гудвина») из фильма 2021 года норвежского режиссера Томми Вирколы «Поездка» (I Onde Dager), где снимались Нуми Рапас и Аксель Хенни. Виркола будет продюсировать ремейк, съемки которого проходят в Тампере, Финляндия.