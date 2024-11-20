Появился русский трейлер «Возвращения Одиссея» с Файнсом и Жюльет Бинош

Вышел локализованный трейлер "Возвращения Одиссея" Уберто Пазолини.

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Спустя 20 лет Одиссей возвращается на Итаку. Изможденный и неузнаваемый царь, вернувшись с Троянской войны, понимает, что в его государстве уже многое поменялось. Его жена Пенелопа, преследуемая претендентами на трон, находится в плену в своем же доме. Сына Одиссея и Пенелопы, Телемаха, могут убить, ведь он - препятствие на пути к престолу. Сам Одиссей, израненный войной, тоже изменился, теперь он уже не тот могучий воин. Ему предстоит обратиться к прошлому, вновь обрести силу, спасти семью и вернуть все, что он потерял.

Над исторической драмой "Возвращение Одиссея" работали режиссер Уберто Пазолини, продюсеры Джеймс Клэйтон и Роберто Сесса, сценаристы Эдвард Бонд и Джон Колли, оператор Мариус Пандуру и композитор Рэйчел Портман.

В главных ролях - Рэйф Файнс и Жюльет Бинош. Этот фильм станет третьим, в котором снимутся вместе эти актеры. Первые два: "Грозовой перевал" (1992) и "Английский пациент" (1996).

Уберто Пазолини работал над "Возвращением Одиссея" 30 лет, как сообщает Variety. Фильм основан на античной греческой поэме "Одиссея", съемки проходили весной и летом 2023 года в Греции - на Корфу и Пелопоннесе - и в Италии, а его продолжительность - 1 час 56 минут.

Мировая премьера фильма "Возвращение Одиссея" прошла на кинофестивале в Торонто в 2024 году. Дата мировой премьеры - 7 сентября.

В российском прокате - с 5 декабря.