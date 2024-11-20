Вышел большой трейлер мультсериала «Студия сновидений» от Pixar

Студия Pixar опубликовала большой трейлер мультсериала «Студия сновидений» по вселенной «Головоломки» от Pixar. В ролике показали свежие эпизоды с участием Райли, режиссёра сновидений и других новых персонажей.

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Ранее компания выпустила вторую часть франшизы, которая стала самым кассовым анимационным проектом в истории. «Студия сновидений» станет уже третьим проектом во франшизе.

«Студия сновидений» расскажет о студии, которая работает в сознании Райли и снимает сны подростка. В спин-оффе вернутся многие персонажи из оригинальной дилогии Pixar: Радость, Печаль, Страх, Гнев, Брезгливость и другие герои.

Премьера шоу состоится 11 декабря, в первый сезон войдёт четыре эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале Pixar. Права на видео принадлежат Pixar.