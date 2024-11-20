Вышел трейлер больших премьер Disney в 2025 году

В рамках большого видеоанонса диснеевских премьер 2025 года вышел первый тизер второго сезона сериала "Андор" по вселенной "Звездных войн". Ранее актер Диего Луна в своих соцсетях объявил о завершении съемок сезона. Премьера сериала состоится 22 апреля 2025 года.

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Напомним, что в первом сезоне рассказывается о тяжелом времени в галактике. Империя сурово пытается установить свою власть, все более ограничивая свободу граждан. Главный герой сериала - Кассиан Джерон Андор, которого играет Диего Луна. События происходят за пять лет до "Изгоя-один" и повествуют об одном годе из жизни Андора.

Кассиан Андор - мелкий вор с планеты-свалки Феррикс. Допуская ошибку, он привлекает внимание властей и теперь, чтобы спастись, примыкает к зарождающемуся восстанию. Герой становится революционером, а его куратор Лютен Раэл, роль которого исполняет Стеллан Скарсгорд, пытается объединить все ячейки сопротивления. Однако чем активнее становятся мятежники, тем ближе к ним подбираются агенты Имперской службы безопасности. Под угрозой находится каждый: от простого старьевщика до столичного сенатора.

Над продолжением сериала работают режиссеры Апиэль Клейман, Янус Мец и Алонсо Руиспаласиоса, сценарист - Тони Гилрой, написавший первый сезон.

Второй сезон сериала "Андор" ведет к началу "Изгоя-один" и будет финальным. Премьера - 22 апреля 2025 года.

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Также в 2025 году выйдет ряд других громких проектов Disney: "Капитан Америка: Новый мировой порядок" - 14 февраля; "Белоснежка" - 21 марта; "Громовержцы" - 2 мая; "Лило и Стич" - 23 мая; "Элио" - 13 июня; "Фантастическая четверка" - 25 июля.

3 декабря 2024-го выйдет ещё один проект по вселенной "Звёздных войн" - "Звёздные войны: Опорная команда".