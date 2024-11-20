Соник, Шэдоу и Наклз — на персональных постерах фильма «Соник в кино 3»

Опубликованы персональные постеры героев фильма «Соник в кино 3». На них изображены центральные персонажи ленты: Соник, Шэдоу, Наклз, Тейлз, Доктор Айво Роботник и капитан Роквелл.

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В новой части серии Соник столкнётся с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация станет ещё хуже, когда Эггман получит мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволит ему создать металлическую версию Соника. На помощь главному герою в итоге придут Эми и кот Биг.

Премьера ленты в мировом прокате состоится 20 декабря. Ранее кинокомпания Paramount Pictures заявила о планах на четвёртую часть кинофраншизы — нового героя мельком покажут в конце триквела.

Персональные постеры

© Постер

© Постер

© Постер

© Постер

© Постер