Московский еврейский кинофестиваль откроет «Зона интересов»

24 ноября в киноцентре «Октябрь» будет дан старт 9-му Московскому еврейскому кинофестивалю: серия показов картин на еврейскую тематику начнётся с российской премьеры оскароносного фильма британского режиссёра Джонатана Глейзера «Зона интересов».

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На первый взгляд, семья Хёсс ничем не отличается от обычной немецкой семьи: пока глава семейства Рудольф ходит на работу, его супруга Хедвиг возделывает роскошный сад, следит за домом и воспитывает пятерых дочерей. Но как за фасадом идиллического семейного пристанища скрываются взаимные обиды и разногласия, так и за фасадом неспешного повествования скрывается пронзительная драма о привычке к злу. Время действия – Вторая мировая война, место действия – концентрационный лагерь Освенцим, отделённый высоким забором от дома Хёсса, его коменданта. Благополучие соседствует с болью, размеренность будней – со звериным насилием, а граница не столь непроницаема, как кажется.

Кинорежиссёр и сценарист, председатель жюри 9-го Московского еврейского кинофестиваля Алексей Герман-младший рассказал: