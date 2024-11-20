Вышел трейлер фильма «Бриджит Джонс 4» с Рене Зеллвегер и Хью Грантом

Готовится к выходу новый фильм про Бриджит Джонс с бессменной Рене Зеллвегер в главной роли, а также с Хью Грантом.

История продолжается, в новом фильме Бриджит Джонс переживает смерть мужа Марка, которого ранее играл Колин Ферт, воспитывает двоих детей и крутит роман с парнем намного младше нее.

Напомним, первая часть, "Дневник Бриджит Джонс", вышла в 2001 году, в ней рассказывается история женщины, которой уже за тридцать, но она все еще потакает своим привычкам, в отличие от своих сверстниц. Решая наладить свою жизнь, Бриджит Джонс начинает вести дневник, куда записывает все свои победы и неудачи.

Следующая часть фильма - "Бриджит Джонс: Грани разумного", вышедший в 2004 году. По сюжету с момента первой части прошел месяц, девушка живет со своим мужем Марком Дарси. Однако Бриджит начинает ревновать Марка к его новой коллеге-юристке, и пара разводится. Вскоре за Бриджит начинает снова ухаживать Дэниел (Хью Грант), с которым она отправляется в Таиланд. Там ее ждут приключения и встреча с Марком.

Фильм "Бриджит Джонс 3" вышел в 2016 году. История рассказывает о переменах в жизни девушки. Бриджит Джонс устраивается на высокооплачиваемую работу, переезжает в центр Лондона и начинает крутить роман с симпатичным миллионером Джеком. Иногда она даже допускает мысли о замужестве. Но внезапно возобновляются ее встречи с бывшим мужем Марком, который, оказывается, до сих пор не может пережить развод и надеется на воссоединение с Бриджит.

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"Бриджит Джонс без ума от мальчишки" выйдет на Peacock 13 февраля 2025 года.