Комедия «Втроем» с Ириной Старшенбаум выйдет в прокат 21 ноября

Дебютный фильм режиссера, продюсера и сценариста Александры Сараны выходит на большие экраны в РФ 21 ноября 2024 года. Главная героиня комедии, роль которой исполнила Ирина Старшенбаум, замминистра культуры Пермского края, отправляется в командировку, которая полностью переворачивает ее жизнь, сообщили ТАСС в пресс-службе фильма.

"Длинная дорога - самый короткий путь к себе. И это действительно про путь главной героини, про то, что любовь находит нас тогда, когда мы ее не ждем. И очень важно быть открытым к этому и просто найти свой путь", - сказала в беседе с ТАСС режиссер фильма Александра Сарана.

Сюжет разворачивается вокруг девушки Даши, которая занимает высокую должность в министерстве культуры Пермского края. Влюбленный в нее молодой человек строит планы на будущее и предлагает съехаться. Но вид из новой квартиры - на пустырь, а работа не приносит радости. Она решается на побег и отправляется в командировку по Пермскому краю. Ее внезапным попутчиком становится молодой владелец бара Сергей. Теперь незнакомцам предстоит длительное совместное путешествие.

По словам создателей, картина "Втроем" основана на реальных событиях. Светлана Штеба, автор сценария, раньше работала в Министерстве культуры Пермского края, как и главная героиня фильма, и находилась в похожих обстоятельствах.

"Главное, что меня зацепило в сценарии, - это то, что он про меня, он про моих подруг. В Даше (главная героиня фильма - прим.ТАСС) есть что-то от каждой из нас", - отметила режиссер.

Фильм создан при поддержке Министерства культуры РФ.