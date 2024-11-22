Каким получился сериал «Дюна: Пророчество»

На HBO начала выходить самая громкая премьера года — сериал «Дюна: Пророчество», разворачивающийся в знаменитой фантастической вселенной писателя Фрэнка Герберта. Действие «Пророчества» происходит за десять тысяч лет до событий новых блокбастеров Дени Вильнева, а центральное место в сюжете занимает опасная женская секта, которая пытается управлять человечеством. Какой получилась эта масштабная космическая опера, почему главную героиню зовут Валя и при чем здесь уже забытая, казалось бы, «Игра престолов», объясняет «Лента.ру».

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С окончания войны с мыслящими машинами (в книгах Герберта — Батлерианский джихад) прошли десятки лет, но память о разрушительном конфликте еще живет — любые технологии, использующие искусственный интеллект, находятся под строгим запретом во всей освоенной человечеством части Вселенной. Впрочем, люди все равно находят способы двигать прогресс вперед. К примеру, на мрачной планете Валлах IX адептки таинственного женского ордена, известного как Сестринство, занимаются трансгуманистическими практиками, тренируя ходячих детекторов лжи. Так называемые Правдовидицы затем поступают на службу в правящие целыми звездными системами Великие дома, а там ненавязчиво устанавливают контроль над императорами и баронами всех мастей.

Словом, фраза «За каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина» вполне могла бы стать отличным девизом школы Правдовидиц.

За ниточки этой растянутой на космические расстояния паутины с Валлаха IX дергает Верховная мать Валя (Эмили Уотсон) из опального дома Харконненов. После войны с машинами она решила посвятить себя Сестринству, чтобы очистить имя отказавшейся бороться с роботами семьи от позора, однако ныне перед ней стоит цель куда амбициознее. Предшественница Вали на смертном одре предупреждала о неясной угрозе, которая грозит ордену, устоявшемуся порядку и вообще всей человеческой цивилизации. Чтобы подготовиться, Валя решает посадить одну из сестер на трон Великого дома — план этот разрабатывался долгие годы и вот-вот должен перейти к стадии исполнения.

Почему главную героиню зовут Валя?

Харконнены — главные антагонисты книжного цикла Герберта. Название этому мрачному дому писатель нашел в телефонной книге, наткнувшись на финскую фамилию. Герберт, впрочем, решил, что слово звучит «по-советски» и обладает необходимым количеством «острых» согласных, а вдобавок подарил главе династии славянское имя Владимир. А вот при описании стиля и общей атмосферы Харконненов автор вдохновлялся нацистами. Валя Харконнен появилась из-под пера сына Фрэнка Герберта Брайана и писателя Кевина Джея Андерсона — имя, вероятно, является отсылкой к «советским» корням Харконненов.

Подсадной уткой Сестринства избрана принцесса Инес (Сара-Софи Бусснина), наследница Престола Золотого льва, которая пожелала научиться мастерству Правдовидиц. Однако перед отправкой на Валлах IX девушке предстоит выйти замуж за девятилетнего принца Прюэтта (Чарли Ходсон-Прайор) из династии Ричезов. Этот союз предоставит ее отцу, императору Джавикко Коррино (Марк Стронг), могучий флот, необходимый для удержания власти на Арракисе, источнике бесценного ресурса под названием спайс.

«Дюна: Пророчество» с первой же серии не щадит случайного зрителя.

Без придворных расшаркиваний на него практически сразу вываливается целый ушат терминов, отсылок, событий прошлого, особенностей политических систем и странных порядков своей вселенной. Это, с одной стороны, отличная новость для преданных фанатов книжного цикла Фрэнка Герберта, с другой — серьезный вызов для тех, кто продолжает знакомство с миром «Дюны» после просмотра блокбастеров Дени Вильнева с Зендеей и Тимоти Шаламе.

Жесткое следование канону, вероятно, — заслуга продюсера сериала Кевина Джея Андерсона, соавтора 15 романов-приквелов к «Дюне», написанных совместно с сыном Герберта Брайаном. Одна из этих книг — «Орден сестер» из трилогии «Великие школы Дюны» — и легла в основу «Пророчества». Андерсон также работал консультантом полнометражных фильмов. Влияние блокбастеров Вильнева в «Пророчестве» столь же сильно, однако стилистически сериал однозначно проигрывает мегаломанским фильмам канадского режиссера.

Перед нами в первую очередь дворцовая драма, куда более размеренная, мрачная, клаустрофобная и камерная.

Созданное Элисон Шапкер (второй сезон «Видоизмененного углерода», третий сезон «Остаться в живых») и Дайан Адему-Джон (продюсер «Призраков усадьбы Блай») «Пророчество» фокусируется на женщинах, которые пускай не открыто, но все же противостоят мужчинам при власти. Главным антагонистом готовой ради всего хорошего идти по головам Вали уже в первом эпизоде становится мрачный солдат Десмонд Харт (звезда «Викингов» Трэвис Фиммел, который будто бы вновь предстает в роли религиозного сай-фай-фанатика из «Вскормленных волками»).

Харт уже долгое время точит на Сестринство зуб, а его монологи о «захвативших власть ведьмах» недалеки от многострочных возмущений инцелов на антифеминистских форумах. Фиммел с его характерной диковатой игрой для такой (весьма, впрочем, однобокой) роли подходит идеально.

Но вся эта, в общем-то, любопытная динамика разбивается об ощущение вторичности. И полнометражные блокбастеры с Шаламе здесь ни при чем.

«Дюна» усилиями Вильнева стала самым громким событием в индустрии развлечений последних лет. Вторая часть его трилогии, вышедшая в начале года, возглавила список лучших фильмов всех времен на IMDb, сместив с вершины «Побег из Шоушенка». Появление сериала по мотивам научно-фантастической вселенной было, по сути, делом, которое тоже можно было напророчить.

«Пророчество» выходит аккурат к завершению «Пингвина», еще одного сериала HBO, созданного на фундаменте полнометражных блокбастеров студии Warner Bros. Структурно же новый проект наследует (порой слишком уж прямолинейно) множеству дворцовых драм о борьбе за власть и политических интригах, которые американские стриминговые сервисы клепают практически без остановки на протяжении пяти лет с момента выхода финального сезона «Игры престолов». И, уже судя по пилотному эпизоду, «Пророчество» мало чем, кроме декораций и терминов, на фоне всех этих предшественников выделяется.

Студии-гиганты в погоне за успехом «Игры престолов» раз за разом натыкаются на одну и ту же проблему — в том, что формулой этого успеха продюсеры видят не что иное, как «дорогостоящую адаптацию книги с большим количеством персонажей, политическими интригами и обилием откровенных постельных сцен». Благодаря этому стриминги уже переполнены сериалами в разнообразных эпохах и вселенных, фокусирующихся на противостоянии элит, которые плетут интриги, организовывают убийства и иногда занимаются сексом.

Именно к такой стратегии прибегает и «Пророчество», которое, выйди оно аккурат после «Игры престолов», вероятно, заслужило бы массу акколад вместе со званием достойного преемника фэнтезийного шоу.

Уже пилотная серия пестрит хорошо узнаваемыми признаками очередного претендента на престол: бурная постельная сцена здесь, жестокая расправа там и бесконечные совещания в высочайших кабинетах в промежутке. Проблема в том, что за половину десятилетия стриминги успели породить и куда более нестандартные подходы к осмыслению феномена власти и той цены, которой она добывается: от эпических «Основания» и «Сегуна» до комедийного шедевра «Наследники».

«Пророчество» же явно не привносит в избитый троп ничего нового. Вместе с тем перед нами качественная и дорого выглядящая научно-фантастическая драма, созданная с чрезвычайным уважением к первоисточнику, которая порадует и хорошим ансамблем первоклассных актеров от Эмили Уотсон и Оливии Уильямс до Марка Стронга и Тревиса Фиммела. И которая, безусловно, найдет свою аудиторию.

Сериал «Дюна: Пророчество» (Dune: Prophecy) выходит на канале HBO.