Роберт Паттинсон сыграет в новом фильме Кристофера Нолана

По данным издания The Hollywood Reporter, актёр Роберт Паттинсон сыграет в следующем фильме Кристофера Нолана. Кого именно воплотит актёр, не уточняется.

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Новый фильм Кристофера Нолана выпустит Universal Pictures 17 июля 2026 года. По данным Deadline, хоть каст пока целиком не объявлен, в нём можно ждать крупных звёзд. Том Холланд, Мэтт Дэймон, Зендея и Энн Хэтэуэй уже подтвердили это, теперь осталось дождаться и остальных актёров.

Съёмки картины запланированы на первую половину 2025 года.