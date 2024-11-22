Рецензия на триллер «Конклав»

В российский прокат вышел драматический триллер «Конклав», снятый режиссером «На Западном фронте без перемен» Эдвардом Бергером. По сюжету, уставший от жизни кардинал в исполнении Рэйфа Файнса после смерти папы Римского организует выборы нового понтифика — и раскрывает секреты основных кандидатов. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков считает, что «Конклаву» точно стоит отдать свой голос: это один из красивейших фильмов года — к тому же богатый на сюрпризы.

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Еще вчера декан коллегии кардиналов Томас Лоуренс (Рэйф Файнс) рассчитывал оставить свою должность и Ватикан, но сегодня вынужден на время забыть о кризисе веры: папа Римский умирает во сне от сердечного приступа, после чего на плечи кардинала ложится бремя организации конклава. Основных претендентов на Папский Престол четыре: канадский центрист Жозеф Трембле (Джон Литгоу), американский либерал Альдо Беллини (Стэнли Туччи), нигерийский консерватор Джошуа Адейеми (Лусиан Мсамати) и итальянский реакционер Гоффредо Тедеско (Серджо Кастеллитто).

Последний нацелен резко сменить курс, по которому католическая церковь двигалась последние десятилетия. Это повергает Беллини и его окружение (куда входит и Лоуренс) в ужас; впрочем, и остальные фавориты либералам едва ли по душе. Выборы сопровождаются активным плетением политических интриг, а дополнительно обстановку оживляет приезд мексиканского архиепископа Винсента Бенитеса (Карлос Диес) из Кабула с шокирующей новостью: покойный понтифик тайно назначил его кардиналом. Тем временем Лоуренс вынужден проводить собственное расследование, чтобы отсеять недостойных Святого Престола.

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В одном из финальных монологов «Конклава» говорится, что настоящая война разворачивается не где-то там, а в людских сердцах. Из-за этих слов фильм образует своеобразный идейный диптих с предыдущей лентой Эдварда Бергера — экранизацией антивоенного романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен», которая в прошлом году отхватила четыре премии «Оскар». В ней настоящая война разворачивалась как раз-таки где-то там. Хотя в обоих случаях в кадре раздаются взрывы («Конклав» преподносит и такие сюрпризы), новая картина Бергера, разумеется, протекает куда спокойнее. Но изрядно пощекотать нервы ей все же удается.

Для поклонников сеттинга это, понятно, настоящий дар небес: фанатов «Молодого…» и «Нового папы» Паоло Соррентино, «Ангелов и демонов» Рона Ховарда и «Двух пап» Фернанду Мейреллиша долго звать на сеанс не придется, а дыхание у них будет перехватывать даже от того, как здесь смешно кидают бюллетени в урну. Впрочем, оператор Стефан Фонтен («Пророк» Жака Одиара, «Капитан Фантастик», «Она» Пола Верховена, «Джеки» Пабло Ларраина) тут не оставляет какого-то пространства для маневра: «Конклав» — один из самых красивых и изобразительно ошеломляющих фильмов года, некоторые здешние кадры вполне можно было бы втихую подбросить в одну из «Дюн» Дени Вильнева. Равнодушным к сеттингу, однако, отлынивать не стоит: из завораживающей ватиканской обрядности без особого труда выжимаются процедуральная драма и герметичный детектив, и такая крепкая жанровая связка обеспечивает «Конклав» двумя часами хронометража, которые пролетают на одном дыхании.

Сценарист Питер Строхан, который занимался адаптацией одноименного романа Роберта Харриса, давно зарекомендовал себя специалистом широкого спектра: из-под его пера вышли как комедии «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть», «Безумный спецназ» и «Фрэнк», так и шпионский триллер «Шпион, выйди вон!» с историческим сериалом «Волчий зал». И это чувствуется. Большую часть времени «Конклав» вполне успешно выступает в образе электорально-политического триллера, метко бьющего в момент (если кому-то не хватило острых ощущений от американских выборов, тут можно догнаться), однако в нем находится место и юмору (среди хайлайтов — яростно вейпящий Серджо Кастеллитто и Изабелла Росселлини, погружающая толпу мужчин в ошарашенное молчание). А под занавес лента обнажает свою истинную природу и ныряет в пламенную гуманистическую драму — крайне наивную, но вместе с тем вполне убедительную.

Главное же достижение Бергера состоит в том, что посреди всего описанного выше тусуются — буквально — черепашки-ниндзя. Святой, можно сказать, человек.

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