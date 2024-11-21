Аниме по «Скотту Пилигриму» не получит второй сезон

Стало известно, что Netflix не дал добро на второй сезон аниме по «Скотту Пилигриму». История, которую хотели рассказать авторы первого сезона, подошла к концу.

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Анимационный проект основан на одноимённой серии комиксов и рассказывает о музыканте Скотте Пилигриме, который влюбляется в девушку Рамону. Однако для того, чтобы быть с ней, ему нужно «победить» всех её бывших парней.

Главных героев аниме озвучили актёры из фильма «Скотт Пилигрим против всех» Эдгара Райта: Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстэд, Крис Эванс, Киран Калкин, Обри Плаза и другие звёзды Голливуда. За создание мультсериала отвечала японская студия Science SARU.