На форуме в Красноярске покажут документальные сериалы о гастрономии

На форуме "Российская креативная неделя - Сибирь", который проходит в Красноярске 21 и 22 ноября, состоятся кинопоказы двух документальных сериалов - "Земля виноделов" и "Тонкий вкус". Гастрономия - одна из приоритетных креативных индустрий Красноярского края. Поэтому не случайно в этом году организаторы форума посвятили кинопоказы именно ей и пригласили на обсуждение рестораторов и сомелье региона.

© Российская Газета

В кинопоказах примут участие режиссеры Иван Вдовин и Мария Эм, режиссер и хореограф Егор Дружинин, ресторатор Денис Симачев, шеф-повар Валерия Скуратова и ресторатор, бизнесмен Алексей Муравьев. Они обсудят, как устроена гастрономия как креативная индустрия в ресторанах, как развивается виноделие в России, как это грамотно показать в кино и какое развитие это предполагает. "РГ" - уже не первый год информационный партнер "Российской Креативной Недели". И модератор обоих показов - наш кинообозреватель, автор этих строк Сусанна Альперина.

Уже сегодня, 21 ноября, состоится дискуссия и показ двух серий проекта "Земля виноделов", который выпустили онлайн-кинотеатр PREMIER и видеохостинг Rutube о винодельнях "Усадьба Дивноморское", "Константин Дзитоев". Сериал-путешествие рассказывает об эволюции российского виноделия. Ведущие - Егор Дружинин и Денис Симачев. Проект получил приз на фестивале "Original+" в 2024 году за оригинальное режиссерское видение.

"Показ "Земли виноделов" в Сибири имеет символическое значение, ведь сегодня Красноярск обладает репутацией гастрономической жемчужины России. А наш сериал призван расширять представления о гастрокультуре через знакомство с потрясающими людьми, которые стоят в авангарде новой волны российского виноделия. В конечном итоге эта история не про вино, а про любовь и уважение к своей земле. Причем речь не про абстрактное чувство, а про конкретные особенности того или иного места, ведь почва, климат, солнце, ветер и дожди - это холсты, краски и кисти в руках творцов - виноделов", - сказал Иван Вдовин.

22 ноября состоится показ документального сериала "Тонкий вкус". В проекте шеф-повара и основатели авторских ресторанов рассказывают об экспериментах и открытиях, которые помогают задавать тренды на гастрономической сцене России.

В новом сезоне четыре эпизода, каждый из них посвящен одному ресторану. Мастера высокой кухни Петербурга Дмитрий Блинов (Duoband), Артем и Алексей Гребенщиковы (BoBo), Анна Рязанская ("Сад") и Валерия Скуратова (ЕМ) расскажут о поисках новых вкусов, о работе в лучших ресторанах мира и о влиянии на их творчество Петербурга - города, в котором искусство и гастрономия неотделимы друг от друга. В съемках проекта приняли участие предприниматели, эксперты индустрии и люди искусства. Герои вспоминают о первых проектах и становлении индустрии, рассуждают о традициях и трендах, о международных рейтингах и признании. О сериале ранее писала "РГ".

На форуме покажут два эпизода - EM и Duoband, в которых речь идет о гастрореволюции, экспериментах в рамках проектов, где шеф-поварами являются Валерия Скуратова и Дмитрий Блинов.