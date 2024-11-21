Появились подробности о новом фильме Гая Ричи

Стало известно о новом фильме режиссера Гая Ричи "Жена и собака", который посвящен британской аристократии.

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Как сообщает Variety, действие картины "Жена и собака" будет происходить в вероломном мире британской аристократии. По задумке, зрители погрузятся в красивый, но при этом опасный мир высшего общества, который преподнесет много сюрпризов.

Гай Ричи сам написал сценарий фильма. В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Розамунд Пайк и Энтони Хопкинс. Съемки фильма начнутся в феврале в Великобритании.

Гай Ричи - режиссер, который любит снимать об Англии, обладает своим стилем съемки, а юмор - неотъемлемая часть его картин. Ранее он выпустил такие работы, как "Аладдин", "Меч короля Артура", "Шерлок Холмс" , "Гнев человеческий", "Джентльмены", "Большой куш", "Карты, деньги, два ствола", "Министерство неджентльменских дел" и другие.

Съемки нового фильма Гая Ричи "Жена и собака" должны начаться в феврале 2025 года.