Появились свежие кадры сериала «Нулевой день» с Робертом Де Ниро

Издание Vanity Fair поделилось несколькими свежими кадрами сериала «Нулевой день» с Робертом Де Ниро в главной роли. На кадрах можно увидеть героя актёра, а также других персонажей.

© Чемпионат.com

Сюжет расскажет, как бывшему президенту США Джорджу Маллену поручено найти виновных в масштабной кибератаке, ставшей причиной хаоса по всей стране и многочисленных человеческих жертв. В поисках правды герой вынужден раскрыть свои собственные тёмные тайны и рискнуть всем, что ему дорого.

Свежие кадры шоу

© Vanity Fair

© Vanity Fair

© Vanity Fair

© Vanity Fair

© Vanity Fair

© Vanity Fair

Вместе с Де Ниро в сериале снялись Джесси Племонс, Лиззи Каплан, Дэн Стивенс, Конни Бриттон и другие. Премьера состоится 22 февраля.