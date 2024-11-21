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Стартовали съёмки комедии «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой

Начались съёмки комедийного фильма «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой в главной роли. Производством занимается телеканал ТНТ вместе с компанией «Майвэйстудия».

Стартовали съемки комедии «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой
© Чемпионат.com

Сюжет расскажет, как Ольга Бузова в очередной раз доверится не тому мужчине – Вадим обманным путём втянет её в покупку убыточного провинциального завода по производству пельменей. Героиня отправится в город Нижние Теплышки, чтобы решить проблему и избавиться от незапланированного бизнеса, однако столкнётся с сопротивлением местных жителей.

Фото со съёмок

Режиссером и автором сценария выступает Андрей Никифоров. В ленте вместе с Бузовой сыграют Вольфганг Черни, Владимир Яглыч, Марина Федункив, Ева Смирнова, Максим Лагашкин и другие.

Премьера ленты состоится весной 2025 года.

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