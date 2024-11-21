Фильм «Руки Вверх!» про группу Сергея Жукова выйдет в онлайне 28 ноября

«Кинопоиск» объявил, что фильм «Руки Вверх!» выйдет в онлайне уже 28 ноября. В этот день состоится цифровая премьера ленты в сервисе.

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Фильм «Руки Вверх!» рассказывает, как провинциальный мальчишка, мечтающий впечатлить девушку робкими песнями о любви, стал одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения. Жуков выступил автором сценария, продюсером и композитором ленты.

В картине снялись Влад Прохоров, Илья Русь, Валентина Ляпина, Сергей Жуков и другие актёры. Режиссёром картины про группу выступил Аскар Узабаев.

Премьера ленты в кинотеатрах состоялась 10 октября этого года.