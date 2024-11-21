«Слово пацана» возглавило топ сериалов по интересу в РФ

Сериал "Слово Пацана: Кровь на асфальте" возглавил топ-30 сериалов по интересу со стороны россиян за последние 12 месяцев. На втором месте "Жизнь по вызову", на третьем - "Волшебный участок", сообщила руководитель департамента по работе с клиентами и аналитике данных Mediascope Ирина Суанова, выступая на конференции Mediascope.

© Кадр из фильма

"Это топ-30 сериалов за год по максимальному интересу в отдельно взятый месяц в поиске, это поиск не только в поисковых системах, мы анализируем поиск своими инструментами - и в приложениях кинотеатров, и в YouTube, и на пиратских сайтах. Это отражает интерес, объем интереса за последние 12 месяцев", - сказала она.

Согласно данным из презентации Суановой, на первом месте в рейтинге сериал "Слово Пацана: Кровь на асфальте", на втором - "Жизнь по вызову", третьем - "Волшебный участок", четвертом - "Универ".

Кроме того, в топ вошли три турецких и два корейских сериала. Так, на 12-м месте "Постучись в мою дверь", на 15-м - "Зимородок", на 27-м - "Великолепный век", также на 11-м месте сериал "Мой демон", и на 30-м месте - "Демон". Из американских сериалов в рейтинг попали "Пацаны" (5-е место), "Дом дракона" (7-е место), "Fallout" (9-е место), "Сверхъестественное" (14-е место) и "Джек Риччер" (19-е место).

В топ-10 сериалов, которые транслировались на ТВ, на первой строчке "Склифосовский" (11-й сезон), на втором - "Невский. Близкий враг", на третьем - "Тайны следствия" (23-й сезон). Также в топ-10 сериалов с онлайн-платформ в лидерах находятся "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Триггер" и "Папины дочки. Новые".

В рейтинге сериалов в онлайн-кинотеатрах с максимальным накопленным временем просмотра на первых строчках - "Постучись в мою дверь", "Зимородок" и "Клюквенный щербет", а в рейтинге сериалов с максимальным количеством устройств за один день - вновь "Слово пацана. Кровь на асфальте" (3 млн устройств), "Триггер" и "Папины дочки. Новые".