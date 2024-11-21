В кинотеатрах России вышел фильм «Конклав» с Рэйфом Файнсом

21 ноября в России вышел фильм «Конклав». Драматическую ленту с Рэйфом Файнсом можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны с привычным русским дубляжом.

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«Конклав» рассказывает историю политических интриг в Ватикане. Кардинал Ломели, которому поручено найти преемника умершего папы Римского, обнаруживает, что находится в центре заговора, который может потрясти сами основы Церкви.

Главные роли в ленте исполнили Рэйф Файнс («Список Шиндлера»), Стэнли Туччи («Терминал»), Джон Литгоу («Восстание планеты обезьян») и другие актёры. Режиссёром выступил Эдвард Бергер — постановщик оскароносной ленты «На западном фронте без перемен».