Второй сезон сериала «Миротворец» выйдет в 2025 году
HBO Max сообщил, что второй сезона сериала "Миротворца" режиссера Джеймса Ганна стартует в августе 2025 года, передаёт IGN.
В своих соцсетях Джеймс Ганн подтвердил, что второй сезон "Миротворца" дебютирует только после того, как "Супермен: Наследие" выйдет в кинотеатрах 11 июля 2025 года.
Сюжет продолжения сериала неизвестен, как и актеры.
Напомним сюжет первого сезона "Миротворца", который повествует о Кристофере Смите после событий фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" 2021 года.
Далее спойлеры! Миротворец выздоравливает после полученных травм и выписывается из больницы. Он отправляется домой, но там его уже ждут агенты, которые предлагают ему два варианта: отправиться обратно в тюрьму или присоединиться к проекту "Бабочки". Кристофер Смит выбирает второе и становится частью команды, задача которой уничтожить "бабочек", инопланетных насекомых, захватывающих тела людей.
Также рассказывается история отца Миротворца, который на самом деле - расист и злодей. В конце первого сезона Кристофер убивает его. Однако после этого призрак отца начинает преследовать сына в виде галлюцинаций.
В первом сезоне Миротворец смиряется с тем, что его идеалы несовместимы с тем, кем он является на самом деле. Кристофер Смит пытается найти гармонию с самим собой.
Вспомним актеров первого сезона сериала "Миротворца", возможно, зрители увидят их и во втором: Джон Сина - Миротворец / Кристофер Смит; Даниэль Брукс - Леота Адебайо; Фредди Строма - Эдриан Чейз / Мститель; Дженнифер Холланд - Эмилия Харкорт; Стив Эйджи - Джон Экономос; Роберт Патрик - Огаст "Огги" Смит / Белый дракон.
Режиссеры сериала: Джеймс Ганн, Брэд Андерсон, Джоди Хилл и другие.