«Кошечки-Собачки» выясняют, сколько машинок нужно для счастья

У Максика из «Кошечек-Собачек» радость — ему подарили новую машинку. Гоночную, красивую и на дистанционном управлении — загляденье! Дэн и Жоржик очень захотели попробовать с ней поиграть, но Максик был непреклонен: не хотел расставаться с новой драгоценной игрушкой. И всё же друзья уговорили его отдать машинку на время, пока идёт строительство гоночной трассы. Чем всё закончилось, узнайте в новой серии «Суперавтомобиль».

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Что там?

Активный спор за очередь между Жоржиком и Дэном. Кто будет первый играть с крутой машинкой? И как именно? Дэн видел в игрушке гоночный спорткар, а Жоржик — грузовичок. Кстати, Дэн был ближе к истине, но какая разница, если в процессе драки за пульт машинка потерялась? Неужели друзьям предстоит нарушить честное-пречестное слово, что они вернут игрушку владельцу?

Чему полезному научит эпизод:

Важности уметь договориться. И между собой, и с другими;

Внимательности и бережности. С ними машинка бы не потерялась;

Изобретательности. В прямом и переносном смысле!

Что обсудить с детьми после просмотра:

Сколько машинок для счастья нужно им? Простых, или тоже надо чтобы летало, плавало или светилось в темноте? А сейчас ведь есть машинки, которые даже по стенам ездят! Радость от взаимодействия с подобными интерактивными игрушками трудно переоценить, так что не отказывайте в удовольствии ни детям, ни себе — это весело в любом возрасте. А чтобы узнать, какие полезные уроки усвоят «Кошечки-Собачки» в грядущих эпизодах, добавляйте наш сайт в закладки.