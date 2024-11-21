Назван топ онлайн-кинотеатров по числу используемых для просмотра устройств

Лидирующую строчку в топе онлайн-кинотеатров по количеству устройств, с которых смотрят контент, в октябре 2024 года занял Кинопоиск, его доля в Live (прямой эфир) и VOD (видео в записи) в среднем за сутки составила 34%. Об этом сообщил руководитель сектора цифровых инноваций Mediascope Михаил Козлов, выступая на конференции Mediascope.

"Мы видим, что Кинопоиск обеспечил примерно треть всех устройств в онлайн-кинотеатрах, но если мы перейдем в сегмент VOD, то его доля практически половина. То есть, к Кинопоиску ежесуточно обращается и потребляет контент примерно столько же людей, сколько у всех остальных онлайн-кинотеатров вместе взятых", - сказал он.

Согласно данным из его презентации, на втором месте в топе Wink (24%), на третьем - Иви (14%). Если говорить о доле только в VOD в среднем за сутки, самый высокий показатель также у Кинопоиска (46%), у Иви - 21%, а у Okko - 9%.

"Ежесуточно в октябре в Кинопоиске мы наблюдали порядка 8 млн устройств", - добавил Козлов.

Вторую строчку среди сервисов VOD по количеству устройств в октябре занял Иви, показатель составил 3,6 млн устройств, у Okko - 1,5 млн, у Wink - 1,2 млн, у Kion - 800 тыс.

Также аналитики выяснили, что россияне со смарт ТВ чаще других онлайн-кинотеатров смотрят Okko (в 64% случаев), Иви (57%) и Start (43%), с приставки - Wink (72%), Kion (63%) и Билайн ТВ (68%), а со смартфонов - Кинопоиск (60%), Premier (56%) и Смотрим (58%).