Опубликован тизер мультсериала по культовым игровым вселенным

Компания Amazon Prime Video опубликовала тизер-трейлер мультсериала Secret Level, снятого по мотивам популярных игр.

Мультсериал "Секретный уровень" создала команда Blur Studio, которая до этого выпустила анимационную антологию "Любовь. Смерть. Роботы" . Над новым проектами все так же работают Тим Миллер и Дэйв Уилсон.

Secret Level будет состоять из 15 эпизодов, действие каждого из них будет происходить в мирах разных игр.

Авторы взяли такие игры, как Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons (этой вселенной и посвящён ролик), Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament, Warhammer 40,000, а также проекты PlayStation Studios. Зрители сериала смогут погрузиться в миры каждой из этих игр.

Премьера анимационного сериала состоится 10 декабря.