В Музее Победы представят фильм 1911 года об обороне Севастополя

23 ноября в Музее Победы состоится показ первого в России полнометражного игрового фильма — картины «Оборона Севастополя». Кинолента о Крымской войне 1853–1856 годов была снята в 1911 году режиссерами Александром Ханжонковым и Василием Гончаровым. Съемки фильма проходили на Крымском полуострове, в подлинных местах событий. Наряду с актерами в картине принимали участие российские войска и флот, в эпизодах снимались местные жители и участники героической защиты Севастополя — русские солдаты и их бывшие противники – французы и англичане.

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Впервые зрителям представят возрожденный фильм.

Работа над возрождением фильма велась почти два года. Проект посвятили 170-летию начала первой обороны Севастополя 1854–1855 годов. Первый этап включал создание оригинальной партитуры музыки, написанной по мотивам русской классики и произведений композитора Григория Казаченко — автора утраченной партитуры для «Обороны Севастополя» 1911 года. Вторым этапом стала оцифровка и реставрация копии, хранящейся в Госфильмофонде. После восстановления картина также обрела закадровый голос. Фильм озвучил народный артист Российской Федерации Виктор Сухоруков, — рассказали организаторы.

Восстановленную киноленту представит творческая группа. Специалисты расскажут, как проходила реставрация картины и музыки к ней. На мероприятии образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии РФ исполнит фрагменты классических патриотических музыкальных произведений и музыку из вновь созданной партитуры фильма.

Проект реализован региональным отделением Российского военно-исторического общества в Севастополе при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Госфильмофонда России, Музея обороны Севастополя, ГТРК «Севастополь» и ГБУК г. Москвы «Объединение культурных центров Северного административного округа».