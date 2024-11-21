Вышел трейлер хоррора «Присутствие» Стивена Содерберга с Люси Лью

Компания NEON опубликовала официальные тизер и трейлер фильма ужасов "Присутствие" (18+) Стивена Содерберга.

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Сюжет разворачивается вокруг Ребеки, ее мужа Криса и их детей Тайлера и Хлои. После переезда в новый дом они начинают подозревать, что в нем присутствует что-то потустороннее. Дальше события описываются от лица призрака, живущего в доме.

Режиссер Стивен Содерберг снимал фильм "Одиннадцать друзей Оушена" и другие знаменитые ленты. Сценарист Дэвид Кепп создавал такие проекты, как "Парк Юрского периода" и "Человек-паук".

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Актеры фильма: Люси Лью, Джулия Фокс, Крис Салливан, Вест Малхолланд, Каллина Лян, Эдди Мэдей.

Мировая премьера хоррора "Присутствие" прошла на кинофестивале "Сандэнс" в Парк-Сити, штат Юта (США), в январе 2024 года.

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Премьера фильма в России состоится 16 января 2025 года