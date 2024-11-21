«Чебурашка» стал самым популярным фильмом в РФ по просмотрам на ТВ

Фильм "Чебурашка" стал самым популярным фильмом в РФ по просмотрам на телевидении за 12 месяцев, в онлайн-кинотеатрах лидер - "По щучьему велению", а в поиске чаще всего искали фильмы "Холоп", "Дэдпул" и "Дюна". Это следует из данных презентации руководителя департамента по работе с клиентами и аналитике данных Mediascope Ирины Суановой.

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Согласно ее презентации, в топ-10 фильмов на телевидении за последние 12 месяцев вошли "Чебурашка", "Бриллиантовая рука" и "Конек-Горбунок", в онлайн-кинотеатрах - "По щучьему велению", "Холоп-2" и "Чебурашка". В поиске россияне чаще всего искали фильмы "Холоп", "Дэдпул" и "Дюна".