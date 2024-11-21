Вышел трейлер сериала «День Шакала» с Эдди Редмэйном

Трейлер: Эдди Редмэйн в роли убийцы в сериале "День Шакала"
Британский телеканал Sky выпустил официальный трейлер сериала "День Шакала" Брайана Кирка.
Наемный убийца по прозвищу Шакал выполняет самые сложные задания и однажды принимает предложение выследить и убить миллиардера-предпринимателя Улле Дага Чарльза. Этот человек хочет создать программное обеспечение, которое сделает все финансовые операция мира абсолютно прозрачными. Нашлись те, кому это идея оказалась не по душе.
Параллельно с выполнением таких заданий, Шакал пытается скрывать то, чем он занимается, от своей жены и маленького сына, которые живут в Испании.
Однажды на след наемника выходит сотрудница британской разведки Бьянка, ставящая себе цель поймать преступника. Погоня за Шакалом пройдет через всю Европу, оставив за собой кровавый след.
Сериал "День Шакала" является уже второй экранизацией одноименного романа Фредерика Форсайта 1971 года. Первая была выпущена в 1973 году режиссером Фредом Циннеманом.
Актерский состав: Эдди Редмэйн (Шакал), Лашана Линч (Бьянка), Урсула Корберо, Халид Абдалла (Улле Даг Чарльза), Чарльз Дэнс, Ричард Дормер, Чуквуди Ивуджи и другие.
"День Шакала" стартовал 7 ноября. На данный момент вышло 7 серий, 8-я серия выйдет 28 ноября, 9-я серия - 5 декабря, 10-я серия - 12 декабря.