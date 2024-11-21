Вышел трейлер сериала «День Шакала» с Эдди Редмэйном

Британский телеканал Sky выпустил официальный трейлер сериала "День Шакала" Брайана Кирка.

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Наемный убийца по прозвищу Шакал выполняет самые сложные задания и однажды принимает предложение выследить и убить миллиардера-предпринимателя Улле Дага Чарльза. Этот человек хочет создать программное обеспечение, которое сделает все финансовые операция мира абсолютно прозрачными. Нашлись те, кому это идея оказалась не по душе.

Параллельно с выполнением таких заданий, Шакал пытается скрывать то, чем он занимается, от своей жены и маленького сына, которые живут в Испании.

Однажды на след наемника выходит сотрудница британской разведки Бьянка, ставящая себе цель поймать преступника. Погоня за Шакалом пройдет через всю Европу, оставив за собой кровавый след.

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Сериал "День Шакала" является уже второй экранизацией одноименного романа Фредерика Форсайта 1971 года. Первая была выпущена в 1973 году режиссером Фредом Циннеманом.

Актерский состав: Эдди Редмэйн (Шакал), Лашана Линч (Бьянка), Урсула Корберо, Халид Абдалла (Улле Даг Чарльза), Чарльз Дэнс, Ричард Дормер, Чуквуди Ивуджи и другие.

"День Шакала" стартовал 7 ноября. На данный момент вышло 7 серий, 8-я серия выйдет 28 ноября, 9-я серия - 5 декабря, 10-я серия - 12 декабря.