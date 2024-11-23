Российская картина «Филателия» взяла три приза 45-го Каирского кинофестиваля

Российская драма «Филателия», снятая режиссером Натальей Назаровой, получила три приза 45-го Каирского международного кинофестиваля. Наград удостоились актеры, сыгравшие главные роли. Также жюри высоко оценило работу режиссера картины.

В конкурсной программе 45-го Каирского международного кинофестиваля участвовали две российские ленты: «Филателия» Натальи Назаровой и « Вечная зима» Николая Ларионова. Обе картины сняты в 2024 году.

По итогам конкурса авторитетное жюри под председательством кинорежиссера Даниса Тановича присудило фильму «Филателия» три награды, в том числе престижную «Серебряную пирамиду» – приз за лучшую режиссуру, сообщает ТАСС.

Награды получили также исполнители главных ролей в фильме: Максим Стоянов, сыгравший моряка Петра, завоевал приз за лучшую мужскую роль, а его партнерше по фильму Алине Ходжевановой вручили специальный приз за лучшую женскую роль.

Главный приз Каирского кинофестиваля, «Золотая пирамида», уезжает в Румынию – лучшим фильмом жюри признало картину «Новый год, который не наступил». «Бронзовую пирамиду» за режиссерский дебют получила бразильская кинолента «Малу».

Драма «Филателия» повествует о жизни девушки по имени Яна, которая работает на почте в маленьком портовом городке на севере России, коллекционирует марки и надеется, что ее отец, ушедший когда-то давно в море, все же вернется. Картина снималась в Мурманске, что позволило создать неповторимую атмосферу, максимально приближенную к реальности, а часть второстепенных ролей режиссер доверила местным жителям, которые действительно собирают марки.

«Филателия» уже была отмечена вниманием профессионалов киноиндустрии: в сентябре фильм взял главный приз 33-го Международного фестиваля кино «Киношок», который прошел в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что участники Международного кинофестиваля «КиноБраво», который прошел в Сочи, обсудили роль искусственного интеллекта в развитии кино.