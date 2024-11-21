Зрители остались в восторге от нового мультфильма «Уоллес и Громит»

Первые критики уже успели посмотреть и составить мнение о мультфильме «Уоллес и Громит: Птичья месть». События ленты развернутся вокруг изобретателя Уоллеса, который становится одержим своими изобретениями. Одержимость учёного вызывает у его очень умного пса Громита серьёзное беспокойство, а ко всему прочему в дело вмешивается столь надоедливый злодей-пингвин.

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Рецензенты восторженно приняли картину. К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes мультфильм получил 100% «свежести» от критиков. Обзорщики хвалят проект за сногсшибательную анимацию, отличный юмор и интересную историю.

Что пишут первые рецензенты о мультфильме «Уоллес и Громит: Птичья месть»:

«Уоллес и Громит: Птичья месть» — один из лучших анимационных фильмов года».

«Вместо того чтобы перезагружать или перерабатывать старые идеи, «Уоллес и Громит: Птичья месть» сохраняет магию более ранних частей, знакомя новое поколение со стилем анимации и персонажами прошлого».

«Мне бы хотелось, чтобы новые приключения Уоллеса и Громита появлялись каждый год, но, если мне придётся ждать более 10 лет, дабы увидеть такой же хороший фильм, я готов к этому».

«Это невероятно весёлый и смешной фильм, сохраняющий цепляющий юмор франшизы».

«Последнее злоключение героев должно порадовать как поклонников, так и привлечь новую аудиторию своей сногсшибательной анимацией и остроумным повествованием».

Премьера анимационной картины про знаменитых британских героев состоится уже 3 января 2025 года.