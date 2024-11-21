Прокатчик «Великой» высказался об успехах фестивального кино в России

Важную роль в покупке прав на фильм с Кейт Уинслетт сыграло доверия правообладателя, при этом хорошим результатом для фестивального и авторского кино в России являются сборы от 40-50 млн рублей.

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Кассовые сборы в России в районе 200 млн рублей – хороший показатель и для фильма-победителя Каннского фестиваля, и для других фильмов с голливудскими звездами, объяснил в интервью НСН учредитель и гендиректор прокатной компании World Pictures Сергей Щербинин.

21 ноября в России состоялась премьера байопика «Великая» с Кейт Уинслет. Картина рассказывает об иконе стиля и культовом фотографе Ли Миллер, музе Пикассо и Дали, перевоплотившейся в военного фотографа. Щербинин рассказал, как его компании удалось получить права на этот фильм.

«Купить фильм такого уровня, масштаба и с таким количеством звезд - помимо Кейт Уинслет в нем задействованы еще Марион Котийар, Александ Скаргсгард, Джош О’Коннор и еще множество известных актеров – безусловно, непростая задача. Помимо внушительной стоимости, чтобы работать с этим проектом нужно было доверие правообладателя, которое мы зарабатывали за десять лет стабильной работы на международных рынках. Откровенно говоря, мы рады, что "Великая" есть в нашем пакете. Это невероятно пронзительное и трогательное кино, которое никого не оставит равнодушным. Это сильный, качественный фильм и все в нем, включая создателей, тематику и безупречную игру актеров, говорит нам, что он может претендовать на “Оскар”. На наш взгляд, Кейт Уинслет сыграла в нем одну из лучших своих ролей», - сказал глава World Pictures.

Ранее в России официально показали фильм-победитель Каннского кинофестиваля «Анора», который заработал в прокате 193 млн рублей. Щербинин отметил, что это достойный показатель, посетовав, что в России не хватает качественного фестивального кино.

«На мой взгляд, 190+ млн руб для “Аноры” - это очень хороший результат. Если не ошибаюсь, это лучшие сборы среди победителей Каннского кинофестиваля. Конечно, и среди оскаровских фильмов бывают суперхиты, какой была, например, “Зеленая книга”, собравшая 573 млн руб и 2 млн зрителей. Но обычно сборы порядка 40 или 50 млн рублей для авторских и фестивальных фильмов уже считаются высокими. Сейчас мы видим, что в России создался дефицит подобного контента, поэтому его потенциал растет, и мы рассчитываем, что сборы “Великой” смогут всех приятно удивить. Большим плюсом таких фильмов является также то, что они имеют хороший "сарафан" и долго работают в длину», - заключил собеседник НСН.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что фильм Шона Бейкера «Анора», несмотря на имена Юры Борисова и Марка Эйдельштейна, оказался «странным» для россиян и «не зашел» даже в ту аудиторию, которая любит крупные фестивальные новинки.