В Самаре на большом экране покажут сериал с Сергеем Безруковым

26 ноября в ЦРК "Художественный" покажут первую серию нового сериала "Плевако" (16+).

По сюжету многосерийного фильма, мир успешного адвоката Николая Плевако начинает рушиться. Обыски в конторе, месть королевы воровского мира по прозвищу Сонька Золотая Ручка и влюбленность в замужнюю женщину ставят героя на грань катастрофы.

Адвоката Плевако сыграл Сергей Безруков. Прототипом его персонажа стала реальная историческая фигура - адвокат Федор Плевако. Помощника юриста сыграл Олег Савцов. Актер приедет представлять фильм в Самару.

Вход на показ - бесплатный, но потребуется предварительная регистрация.