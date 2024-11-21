Анимационный сериал о школьниках из РФ и КНР выйдет к 2026 году

Анимационный сериал "Герои Арктики", снимаемый студией "Воронеж", выйдет в конце 2025 - начале 2026 года. Об этом ТАСС на "Российской креативной неделе" сообщил руководитель проектов анимационной студии Алексей Богатырев.

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Воронежская студия анимации существует с 2007 года, за это время она выпустила несколько полнометражных мультфильмов и сериалов, наиболее известные проекты - франшизы "Снежная королева" и "Волки и овцы", мультсериал "Йоко". Ее фильмы переведены на 30 языков, их прокат осуществляется в 150 странах мира.

"Весь 2025 год будет производство, [премьера] - либо конец 2025 года, либо начало 2026 года", - сообщил Богатырев, добавив, что проект реализуется при поддержке Росатома.

Сюжет сериала строится вокруг приключений российских и китайских школьников, спасающих от злодея найденного во льдах Арктики и обладающего разумом мамонтенка.

Четвертый фестиваль-форум "Российская креативная неделя - Сибирь" проходит в Красноярске 21-22 ноября в кластере "Квадрат". В числе основных треков форума: промышленный дизайн, мода, архитектура и урбанистика, медиа, реклама, кино, гастрономия, IТ.