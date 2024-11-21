Во внеконкурсную программу фестиваля «Зимний» вошли три российских фильма

Три российские кинопремьеры вошли во внеконкурсную программу "Московские премьеры" фестиваля авторского кино "Зимний", который пройдет в Москве с 1 по 3 декабря. Среди них - документальная картина "Жизнь Анатолия Гребнева" Александра Родионова - автора сценария и внука советского кинодраматурга, драмы Федора Кудрявцева "Ровесник" с актрисой Анной Михалковой в главной роли и "Агния" режиссера Павла Стратулата о печнице, живущей на Крайнем Севере, сообщили ТАСС организаторы киносмотра.

"Московские премьеры" - внеконкурсная программа 3-го Открытого кинофестиваля авторского кино "Зимний". Кинопоказы в рамках программы пройдут с 1 по 3 декабря", - говорится в сообщении.

"Зимний" откроется 1 декабря в кинотеатре "Художественный" московской премьерой документального проекта Александра Родионова и Лизы Козловой "Жизнь Анатолия Гребнева" о жизни и творчестве легендарного сценариста. Анатолий Гребнев - одна из знаковых фигур отечественного кинематографа, 100-летие со дня рождения которого исполнилось в 2023 году. Среди его сценарных работ - "Июльский дождь" Марлена Хуциева и "Петербургские тайны" - один из первых телесериалов современной России, "Успех" с Леонидом Филатовым, "Прохиндиада" с Александром Калягиным и "Дневник директора школы" с Олегом Борисовым. Он работал с Юлием Райзманом и Анатолием Эфросом и оставил нашему времени "Дневник последнего сценариста". Картину представит сын Анатолия Гребнева, советский и российский режиссер и киносценарист Александр Миндадзе, а также внук - режиссер и автор сценария Александр Родионов.

2 декабря программу "Московские премьеры" продолжит драма Федора Кудрявцева "Ровесник" о том, как случайные отголоски прошлого в одночасье могут изменить будущее. Перед началом фильма о создании ленты зрителям расскажут режиссер-постановщик и автор сценария Федор Кудрявцев и актриса Анна Михалкова, сыгравшая в картине одну из ролей.

3 декабря зрители смогут посмотреть драму "Агния". В основе сюжета - история своенравной печницы, живущей на Крайнем Севере, которую испортил квартирный вопрос. Картины представят режиссер и сценарист ленты Павла Стратулат и продюсер Сабина Ереемеева. Вход на все сеансы программы "Московские премьеры" бесплатный по предварительной регистрации на сайте кинофестиваля. ТАСС - генеральный информационный партнер киносмотра.