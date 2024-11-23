Что известно о втором сезоне «Игры в кальмара»?

Премьера продолжения уже на носу.

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За долгие годы ни один сериал не разрывал мир так же, как «Игра в кальмара». Если «Дом дракона», «Уэнсдей» и «Фоллаут» активно обсуждали на форумах, то после корейского шоу дети пародировали смертельные игры на площадках провинциального российского городка. Впечатляющая разница!

Благодаря оглушительному успеху корейский кинематограф получил повышенное внимание, режиссёр Хван Дон Хёк стал звездой, исполнитель главной роли Ли Джон-джэ снял собственный фильм и свозил его в Канны, а сама франшиза расширилась реалити-шоу и грядущей игрой.

Повторит ли второй сезон былой успех? И о чём в этот раз расскажет режиссёр Хван Дон Хёк?

«Игра в кальмара»: главное о сериале

Название: «Игра в кальмара 2» (Squid Game 2).

Режиссёр: Хван Дон-хёк.

Актёры: Ли Джон-джэ, Пак Хэ-су, О Ён-су и другие.

Дата выхода: 26 декабря 2024 года.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Жанр: триллер, драма.

Страна: Южная Корея.

«Игра в кальмара»: где смотреть?

26 декабря все восемь эпизодов второго сезона выйдут на Netflix. У сериала будут официальные русские субтитры и, по слухам, озвучка.

Чем закончился первый сезон?

В игре участвовали сотни людей, но выжил только Сон Ки Хун. В финале он противостоял Чо Сан Ву и пощадил его жизнь, но пристыженный мужчина покончил с собой. За победу в смертельных соревнованиях Сон Ки Хун получил приз в районе $ 38 млн, однако тратить деньги не стал — из-за ПТСР и чувства вины.

Вскоре Ки Хун встретил игрока 001, того самого дедушку, который часто путался в реальности. Он выжил после дуэли с героем и вообще оказался организатором турнира. После беседы игрок 001 умирает, а герой решает вернуться к нормальной жизни и навестить дочь.

В аэропорту Ки Хун встречает вербовщика, который заманивает очередного бедолагу на игру, а затем принимает звонок организаторов. Те велят сесть в самолёт и всё забыть, но герой разворачивается и решается на месть.

Что известно о втором сезоне «Игры в кальмара»?

Фанаты гадали, в какой роли вернётся Ки Хун. Может, станет охранником или войдёт в число организаторов? На деле он снова окажется участником. Приз ему неинтересен, герой просто хочет спасти людей и покарать распорядителей.

Судя по трейлеру, в какой-то момент власти осуществят налёт на организаторов. Либо Ки Хун перед участием сговорился с властями, либо свалившийся со скалы детектив из первого сезона выжил и запланировал вендетту.

Режиссёр Хван Дон Хёк обещает сфокусироваться на личной драме героя, показать влияние игр на человека.

«Я спросил себя, что Ги-хун может сделать, после того как решил не садиться в самолёт? Теперь он совсем другой, и мне интересно показать, как он изменился».

Вероятно, мы больше не увидим доброго человека, который не готов кого-либо обидеть. Ки Хун точно станет хладнокровнее и жёстче — иначе организаторов не наказать.

Распорядитель турнира, или же Фронтмен, тоже получит больше экранного времени. Мы узнаем, как он работал в полиции и почему свернул на сомнительную дорожку.

Также Хван Дон Хёк размышлял о возвращении Кан Сэ Бёк. Важная героиня добралась до финала и погибла, но каким-то образом может вернуться. Сам режиссёр предположил:

«Может быть, у неё есть сестра-близнец?»

Ещё автор сериала забавно отвечал на вопросы о появлении во втором сезоне голливудских звёзд. По его словам, Ди Каприо — большой фанат сериала. Так почему бы не позвать его на эпизодическую роль? Впрочем, эти разговоры наверняка останутся шуткой.

Известно, что будут как новые испытания, так и модифицированные старые. К примеру, в игре «Красный свет, зелёный свет» появится новая кукла.

Будет ли третий сезон «Игры в кальмара»?

Хван Дон Хёк честно говорит, что на первом сезоне толком ничего не заработал. Продолжение — шанс компенсировать несправедливость. Именно поэтому режиссёр завершил первый сезон клиффхэнгером и решил развить историю.

На втором сезоне «Игра в кальмара» не закончится. Уже в 2025-м обещают выпустить третий. Будем верить, что Хван Дон Хёк придумает, как превратить коммерческую историю в отличный творческий проект.