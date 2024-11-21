Журнал «Кинорепортер» проведет церемонию вручения премии «Событие года»

Журнал "Кинорепортер" 28 ноября проведет ежегодную церемонию вручения премии "Событие года". Событие состоится в Особняке на Волхонке в Москве, в нем примут участие более 100 ведущих деятелей российского кино, театра и телевидения, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"28 ноября в Москве пройдет одно из самых ожидаемых событий для российского кино и телевидения - журнал "Кинорепортер" проведет ежегодную премию "Событие года". Торжественный прием по случаю вручения премии объединит на один вечер более 100 выдающихся творческих деятелей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что торжественный прием по случаю вручения премии состоится в Особняке на Волхонке.

Главный редактор и редакционный директор "Кинорепортера" Мария Лемешева отметила, что вызовы, стоящие сейчас перед российским кинематографом, среди которых жесткие санкции и ограничения, сделали всех только сильнее в профессиональном смысле.

"Государству, бизнесу, профильным организациям наконец-то удалось сосредоточиться на отечественной индустрии, на поощрении наших талантливых режиссеров, актеров, сценаристов, представителей других профессий в сфере кино, театра и телевидения. Это важный и долгожданный шаг", - подчеркнула она.

По ее словам, вложения последних лет начинают окупаться и возвращаться любовью и доверием зрителя, а творческий и коммерческий успех новых лент все заметнее.

"Несмотря на то что нам грозили изоляцией, российские фильмы нарастили кассу и в прокате дружественных стран, составив достойную конкуренцию лентам из США и Европы", - добавила Лемешева.

В 2023 году "Режиссером года" был признан Александр Велединский за свою работу "1993". "Актером года" - Иван Янковский за главные роли в сериалах "Фишер" и "Плейлист волонтера", "Актрисой года" - Юлия Пересильд за главную роль в картине "Вызов" Клима Шипенко, которая была признана "Проектом года".

Лауреатами премии в разные годы становились Федор Бондарчук, Константин Эрнст, Юлия Снигирь, Антон Златопольский, Евгений Миронов, Филипп Янковский и многие другие.