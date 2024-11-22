Сериалы «Уроки китайского» и «Дети перемен» стартовали онлайн

"Уроки китайского", онлайн-кинотеатр "Амедиатека", с 21 ноября

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Онлайн-кинотеатр "Амедиатека" стал выпускать и свои оригинальные сериалы. "Уроки китайского" - первый из них. Сериал - режиссерский дебют Ивана Макаревича, в котором снялись Артем Ткаченко, Анна Слю и Анна Михалкова, а главные роли исполнили молодые актеры Александра Немчинова ("Смычок", "Самая большая луна") и Денис Никитин ("Карамора").

Сейчас много сериалов, посвященных молодым. Недавно на Start вышли "Многогранники". И "Уроки китайского" кажутся похожим на него проектом. Совпадают место действия - элитная школа, темы - первая дружба и первая любовь. Главный герой - сын состоятельного отца, у которого есть подруга не из столь обеспеченной семьи... Но далее проекты расходятся. В "Уроках китайского" найден весьма любопытный поворот, позволяющий задействовать актеров из обеих стран - из России и Китая. По сюжету отец главного героя разработал новаторское лекарство. Но конкуренты следят за ним - цена новинки высока. В ход идут самые жесткие методы. Поэтому отец вынужден нанять телохранителя для своего сына. Обычный "бодигард" крайне смущает нежного, еще неоперившегося юношу. Тогда телохранитель, по замыслу отца, меняет облик - им становится девушка-китаянка, которая якобы тоже пришла учиться в элитную школу - по обмену. Авторы пытаются соединить русский характер и восточную китайскую мудрость.

"Уроки китайского" - это первый совместный проект "Амедиатеки" и телеканала СТС. После премьеры в онлайн-кинотеатре сериал выйдет на телевидении.

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Сериал "Дети перемен", онлайн-кинотеатры Start и Wink, с 21 ноября

К сериалам "Лихие" (онлайн-кинотеатр Okko) и "Преступление и наказание" (в проекте Кинопоиска тоже есть отсылы к теме 90-х) добавляется сага "Дети перемен", которая будет выходить на START и Wink.ru. Действие "Детей перемен" разворачивается на фоне времени, когда "жизнь по понятиям" разделяла даже самых близких людей. Главные герои - трое братьев от разных отцов Петр, Юра и Руслан. Их мать - водитель троллейбуса Флора. Она пытается объединить непохожих друг на друга сыновей в одну любящую семью. Но на дворе 1995 год...

Специально для роли в "Детях перемен" Виктория Исакова научилась водить троллейбус. "Надо признаться, я очень люблю учиться чему-то новому, самое интересное, когда роль требует освоить совершенно незнакомую мне профессию. В этом фильме моя героиня - водитель троллейбуса. Мне все говорили, что это легко, я быстро научусь, - говорит Виктория Исакова. - Я прекрасно управляюсь с машинами, с любыми "уазиками", "Волгами", даже советскими "Москвичами", трюки на машинах с удовольствием делаю сама. Но троллейбус - это что-то новое. Было очень интересно попробовать".

В сериале также снялись: Тимофей Трибунцев, Лев Зулькарнаев, Александр Яценко, Сергей Гилев, Артем Быстров, Анна Снаткина и другие.

После онлайн-премьеры сериал выйдет на НТВ.