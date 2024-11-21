Вышел первый трейлер мультфильма «Элио» от студии Pixar

Компания Pixar («Головоломка») опубликовала первый трейлер своего следующего мультфильма — он получил название «Элио». В ролике показали главного героя, различные локации и доброжелательных пришельцев.

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Лента расскажет об 11-летнем мальчике Элио с богатой фантазией. Однажды он случайно телепортируется в Коммуниверс — межпланетную организацию, объединяющую представителей далёких галактик. Ошибочно назначенный послом Земли и совершенно не готовый к такому давлению Элио должен установить новые связи с эксцентричными инопланетянами, пройти ряд серьёзных испытаний и узнать, кем ему суждено быть на самом деле.

Премьера мультфильма «Элио» в мировом прокате состоится 13 июня 2025 года. Дата выхода в кинотеатрах России пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале Pixar. Права на видео принадлежат Pixar.