Режиссер «Точки кипения» Филип Барантини снимет фильм «Энола Холмс 3»

Как сообщают журналисты издания Deadline, Филип Барантин («Точка кипения», «Дом-ловушка») выступит режиссёром фильма «Энола Холмс 3». Главные роли в триквеле исполнят Милли Бобби Браун и Генри Кавилл. Детали сюжета ещё неизвестны.

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Оригинальная «Энола Холмс» вышла на Netflix в 2020 году и рассказывала о приключениях сестры знаменитого детектива Шерлока Холмса, в 2022-м вышло продолжение ленты. Главные роли в обоих фильмах исполнили Милли Бобби Браун («Очень странные дела») и Генри Кавилл («Ведьмак») — они же вернутся и в продолжении.

Съёмки третьего фильмы стартуют в начале 2025 года. Сроки и дата премьеры пока не раскрываются.