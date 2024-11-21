Дэниэл Крэйг снимется в экранизации комиксов про Сержанта Рока

Дэниэл Крэйг может сыграть главную роль в фильме «Сержант Рок» (Sgt. Rock), который разрабатывает студия DC Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Как сообщает Deadline, режиссерское кресло предложено занять Луке Гуаданьино, а сценарий написал Джастин Куритцкес – соавтор «Претендентов» и «Квира», где Крэйг также исполнил главную роль и получил признание критиков после премьеры на Венецианском кинофестивале и номинацию на премию Европейской киноакадемии.

Детали сценария держатся в секрете, и неизвестно, о какой именно проблеме или проблемах сержанта Рока будет посвящен новый проект. Персонаж Франклин Джон Рок был создан Робертом Канигером и Джо Кубертом и впервые появился в выпуске комиксов DC 1959 года « Наша армия на войне» как солдат Второй мировой войны, служивший в пехоте. В 1977 году у него появилась собственная серия комиксов, которая выходила до июля 1988-го. Талант Рока включает в себя сбивание немецких планов из одного пистолета-пулемета и метание гранат с большой точностью. Когда у него нет оружия, он отличный уличный боец ​​и может пережить выстрелы, у него также есть «Боевая антенна», способная обнаружить приближающегося противника.

Даты съемок пока не известны. Следующим проектом Гуаданьино должен стать фильм «После охоты» с Джулией Робертс в главной роли.