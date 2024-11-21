Энн Хэтэуэй сыграет в экранизации романа «Тайный дневник Верити»

Энн Хэтэуэй сыграет главную роль в экранизации романа Колин Гувер «Тайный дневник Верити» (Verity). Как сообщает Deadline, режиссером кинопроекта выступит Майкл Шоуолтер («Выбывшая», «Любовь – болезнь»), сценарий написал Ник Антоска («Притворство», «Кэнди»), производством займется Amazon MGM Studios, которая планирует выпустить фильм в прокат.

«Тайный дневник Верити» вышел в 2018 году и стал бестселлером во всем мире. Роман представляет собой готический психосексуальный триллер в духе «Ребекки» и «Исчезнувшей» и рассказывает о Лоуэн Эшли - молодой писательнице, которая находится на грани финансового краха, когда принимает предложение о работе всей жизни. Джереми Кроуфорд, муж известной сочинительницы триллеров Верити Кроуфорд (Хэтэуэй), нанял Эшли, чтобы она дописала оставшиеся книги успешной серии, которую его жена не смогла закончить из-за загадочного несчастного случая. По прибытии в роскошное поместье Кроуфорд Эшли постепенно узнает, что все не так, как кажется, когда она обнаруживает секретную, незаконченную рукопись, которая может раскрыть пугающие признания о прошлом семьи. Пока Лоуэн пытается снискать расположение Джереми и его маленького сына Крю, она должна также понять, являются ли сочинения Верити просто мрачными художественными произведениями или зловещим предупреждением.

«ИнтерМедиа» напоминает, что в 2024 году Энн Хэтэуэй снялась в ромкоме Шоуолтера «Мысль о тебе», который стал хитом видеосервиса Amazon Prime.