«Эмилия Перес» и Ханс Циммер стали триумфаторами престижной премии

Церемония вручения наград Hollywood Music in Media состоялась 20 ноября 2024 года. По три наград получили композитор Ханс Циммер и фильм «Эмилия Перес». Циммер был удостоен призов сразу за три проекта – саундтрек к фантастическому фильму «Дюна: Часть вторая», саундтрек к документальному фильму «BBC: Планета Земля III» и лучшую песню «Love Will Survive» из мини-сериала «Татуировщик из Освенцима».

© Кадр из фильма

Музыкальная драма «Эмилия Перес» режиссера Жака Одиара получила награды как лучший мюзикл, за лучший саундтрек к полнометражному фильму композиторов Камиль и Клемана Дюколя и лучшее исполнение песни «El Mal» актрисой Зои Салдана. Лучшим музыкальным документальным фильмом стал байопик Фаррелла Уильямса «По кусочкам».

Дайан Уоррен удостоена награды за лучшую песню «The Journey» к фильму «The Six Triple Eight»), Элтон Джон, Брэнди Карлайл, Берни Топин и Эндрю Уотт - за композицию «Never Too Late» из документального фильма «Элтона Джона: Никогда не поздно», Майли Сайрус, Ликке Ли и Эндрю Уайатт за песню «Beautiful That Way» из «Шоугёрл».

Приз за лучшую песню из анимационного фильма достался команде из пяти человек, написавшей «Kiss the Sky» из мультфильма «Дикий робот». Композитор картины Крис Бауэрс получил награду за лучший саундтрек.

За лучшие саундтреки к фильмам отмечены также композиторы Робин Керолан («Носферату»), Альберто Иглесиас («Комната по соседству»), Илан Эшкери (документальная лента «Супермен: История Кристофера Рива»), за сериалы – Аттикус Росс, Леопольд Росс и Ник Чуба («Сёгун»), Блейк Нили («Властелины воздуха») и другие.