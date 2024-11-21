Закончились съемки фильма ужасов «Заклятие 4»

Создатели фильма «Заклятие 4» объявили о завершении съёмочного процесса. Производство завершилось спустя чуть больше месяца после его начала — съёмки стартовали в середине октября. Премьера ленты состоится 5 сентября 2025 года.

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«Заклятие 4» завершит серию хорроров — лента станет большим финалом франшизы. Актриса Вера Фамига поблагодарила всю команду за качественную работу, отдельно отметив своего коллегу Патрика Уилсона, с которым она снималась на протяжении последних 12 лет.

Серия фильмов ужасов «Заклятие» рассказывает об исследователях паранормальных явлений — семейной паре Эде и Лоррейн Уорренах. С 2013 года по франшизе вышло восемь картин, общая касса которых превышает $ 2 млрд. Главные роли в лентах исполняют Патрик Уилсон («Астрал») и Вера Фамига («Соколиный глаз»).