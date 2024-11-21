Документальный фильм про сериал «Первый номер» выйдет перед премьерой

Премьера документального фильма «Первый номер. Предыстория» состоится в онлайн-кинотеатре Kion 26 ноября 2024 года – за шесть дней до выхода первого сезона сериала. Актеры Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Александра Бортич, Ида Галич, Александра Ребенок, Игорь Верник, Александр Цыпкин, Леонид Ярмольник, Егор Корешков, Лукерья Ильяшенко и Денис Власенко, а также генеральный продюсер Игорь Мишин, автор сценария Сергей Минаев, режиссер Клим Козинский, оператор Генрих Медер и художник по костюмам Дарья Пашина поделятсяь своими эмоциями от съемочного процесса и вспомнят самые яркие сцены.

© Кадр со съемок

Документальный фильм «Первый номер. Предыстория» снят в формате специального выпуска видеожурнала «Лампа», разделенного на шесть рубрик: «Путь», «Светская хроника», «Дорогая редакция», «Стоп, снято!», «Дирекция моды», «Вагончик тронется». Ведущим выступил Сергей Минаев.

Создатели сериала проведут экскурсию по офису редакции «Лампы», а также покажут уникальные локации проекта, среди которых — специально построенный внутри комнаты купейный вагон. Зрители узнают о том, что «Лампа» — не просто реквизит, а настоящий журнал, созданный действующими журналистами. Среди них: бывший продюсер Esquire и автор формата «Истории кумиров» на канале «Минаев Live» Дмитрий Болдин, заместитель главного редактора «Чтиво» Сергей Зуев, арт-директор «Правил жизни» Ника Добина.

Премьера сериала «Первый номер» состоится в онлайн-кинотеатре Kion 1 декабря.