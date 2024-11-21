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Документальный фильм про сериал «Первый номер» выйдет перед премьерой

Премьера документального фильма «Первый номер. Предыстория» состоится в онлайн-кинотеатре Kion 26 ноября 2024 года – за шесть дней до выхода первого сезона сериала. Актеры Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Александра Бортич, Ида Галич, Александра Ребенок, Игорь Верник, Александр Цыпкин, Леонид Ярмольник, Егор Корешков, Лукерья Ильяшенко и Денис Власенко, а также генеральный продюсер Игорь Мишин, автор сценария Сергей Минаев, режиссер Клим Козинский, оператор Генрих Медер и художник по костюмам Дарья Пашина поделятсяь своими эмоциями от съемочного процесса и вспомнят самые яркие сцены.

Документальный фильм про сериал «Первый номер» выйдет перед премьерой
© Кадр со съемок

Документальный фильм «Первый номер. Предыстория» снят в формате специального выпуска видеожурнала «Лампа», разделенного на шесть рубрик: «Путь», «Светская хроника», «Дорогая редакция», «Стоп, снято!», «Дирекция моды», «Вагончик тронется». Ведущим выступил Сергей Минаев.

Создатели сериала проведут экскурсию по офису редакции «Лампы», а также покажут уникальные локации проекта, среди которых — специально построенный внутри комнаты купейный вагон. Зрители узнают о том, что «Лампа» — не просто реквизит, а настоящий журнал, созданный действующими журналистами. Среди них: бывший продюсер Esquire и автор формата «Истории кумиров» на канале «Минаев Live» Дмитрий Болдин, заместитель главного редактора «Чтиво» Сергей Зуев, арт-директор «Правил жизни» Ника Добина.

Премьера сериала «Первый номер» состоится в онлайн-кинотеатре Kion 1 декабря.

Фильмы и сериалы
Денис Власенко
Ида Галич
Александр Цыпкин
Клим Козинский
Александра Ребенок
Игорь Мишин
Сергей Минаев
Сергей Зуев
Павел Деревянко
Егор Корешков
Леонид Ярмольник
Лукерья Ильяшенко
Надежда Михалкова
Александра Бортич
Евгений Цыганов
Игорь Верник