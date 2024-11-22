Что известно о втором сезоне сериала «Мэйфейрские ведьмы»

В феврале 2023 года сериал «Мэйфейрские ведьмы», ставший абсолютным хитом американского телеканала AMC, продлили на второй сезон. Это значит, что зрителей ждут новые приключения готической семьи, зловещие тайны и много мистики. «Лента.ру» рассказывает, когда выйдет продолжение и что о нем уже известно.

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«Мэйфейрские ведьмы»: главное о сериале

Год выхода первого сезона: 2023;

Жанр: драма, ужасы, фэнтези;

Страна: США;

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 / 6.3;

Количество серий в первом сезоне: 8;

Режиссеры: Логан Кибенс, Хайфа Аль-Мансур, Аксель Кэролин;

Сценаристы: Мишель Эшфорд, Эста Спэлдинг, Сара Корнвэлл;

В ролях: Александра Даддарио, Тонгай Арнольд Чириса, Джек Хьюстон, Гарри Хэмлин, Бен Фельдман, Алисса Джиррелс, Ханна Калуэлл, Джеральдин Сингер, Деннис Буцикарис.

«Мэйфейрские ведьмы» — это фэнтезийный хоррор-сериал, основой для которого послужила серия мистических романов американской писательницы Энн Райс.

В центре сюжета — талантливая нейрохирург Роуэн Филдинг из Нового Орлеана, которая внезапно узнает, что является наследницей могущественного рода ведьм. Более того, она обнаруживает, что у ее семьи есть могущественный покровитель Лэшер — то ли бог, то ли дьявол. Теперь Роуэн предстоит понять, как управлять своими сверхспособностями, и раскрыть тайну семьи. Главную роль в сериале исполнила звезда «Белого лотоса» Александра Даддарио.

История о Мэйфейрских ведьмах дополнила медиафраншизу «Бессмертная Вселенная» (Immortal Universe), основанную на романах Энн Райс.

В октябре 2022 года платформа AMC выпустила сериал «Интервью с вампиром», перезапустив культовую историю Райс о вампирах Лестате де Лионкуре и Луи де Пон дю Лаке; сейчас в разработке находится еще один сериал «Таламаска», посвященный секретному обществу из книг Райс. Учитывая, что организация «Таламаска» — это связующее звено между вампирами, ведьмами и другими сверхъестественными существами, новый проект позволит еще больше расширить границы киновселенной.

Райс отнеслась к киноадаптации своих произведений с большим энтузиазмом и призналась, что всегда мечтала увидеть миры двух своих самых больших историй «под одной крышей». К сожалению, увидеть экранизацию трилогии «Мэйфейрские ведьмы» (Lives of the Mayfair Witches) писательница не успела — она умерла в декабре 2021 года, ей было 80 лет. Сейчас проектом продолжает заниматься ее сын Кристофер Райс.

Дата выхода 2-го сезона

Премьера первого сезона «Мэйфейрских ведьм» состоялась 5 января 2023 года, а уже спустя месяц проект официально продлили на второй сезон. По словам шоураннера и исполнительного продюсера сериала Эсты Спэлдинг, трилогия Энн Райс «Мэйфейрские ведьмы» — это «роскошная эпическая история», которую создатели шоу только начали исследовать.

Премьера второго сезона сериала «Мэйфейрские ведьмы» запланирована на январь 2025 года. Сериал будет доступен на платформах AMC и AMC Plus.

5 января 2025 года выйдет второй сезон «Мэйфейрских ведьм».

Где его смогут посмотреть российские зрители, пока неизвестно. Однако, судя по тому, что первый сезон доступен в онлайн-сервисах «Амедиатека», «НТВ-ПЛЮС Онлайн ТВ», Wink, Kion, Okko и «Иви», в этот раз, вероятно, сериал тоже удастся посмотреть легально и с профессиональным дубляжом.

Трейлер

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Сюжет

В этом разделе есть спойлеры финала первого сезона.

Предыдущий сезон был снят по мотивам первой книги трилогии Райс, «Час ведьм», и знакомил зрителей с главной героиней Роуэн Филдинг. Первая часть сезона была посвящена тому, как Роуэн страдает от того, что она никогда не знала свою биологическую мать, и стремится помогать людям. Потом она узнает о своих ведьминских способностях и открывает в себе темную сторону, это толкает ее на убийства. Кроме того, первый сезон часто отсылал зрителей к Средним векам, когда женщины из рода Роуэн только получили свой дар — первой из них была шотландская целительница Сюзанн.

Новый сезон будет адаптацией второго романа Энн Райс под названием «Лэшер» — это могущественное сверхъестественное существо, связанное с Мэйфейрскими ведьмами. Сюжет второго сезона сосредоточится именно на нем. Зрители узнают больше о происхождении демона, о его связи с ведьмами и его скрытых мотивах.

В финале первого сезона Роуэн рожает ребенка и, судя по трейлеру, часть сущности Лэшера вселяется в него, что обещает новые повороты в развитии их отношений. В отличие от романа, где основное внимание уделяется Лэшеру, Роуэн останется одним из ключевых персонажей. По словам шоураннеров, ее сюжетная линия будет сфокусирована в основном на ее внутреннем конфликте — в душе героини будут бороться научное и сверхъестественное. Кроме того, всей семье Мэйфейр предстоит столкнуться с новыми противниками и очередными серьезными вызовами, поскольку более могущественные силы заинтересуются способностями Роуэн.

Создатели сериала обещают глубже погрузиться в прошлое семьи ведьм, а также адаптировать больше элементов из романов Райс — возможно, даже добавить новых персонажей и расширить «Бессмертную Вселенную». Съемки второго сезона также пройдут в Новом Орлеане.

Актеры и роли

Во втором сезоне к своим ролям вернутся все основные участники проекта, включая Александру Даддарио, Джека Хьюстона, Тонгайи Чирису и Гарри Хэмлина.

Зрители больше не увидят Мэдисон Вульф, Аннабет Гиш и Бет Грант (их персонажи умерли в первом сезоне), однако познакомятся с новыми героями. Среди них будет, например, Сэм Ларкин (Бен Фельдман) — генеральный директор крупного генетического стартапа и экс-бойфренд одной из мэйфейрских ведьм. Кроме того, к касту присоединятся Алисса Джиррелс (в роли кузины Роуэн) и Тед Левин (в роли отца Кортленда). Еще одним новым интересным персонажем станет Гиффорд Мэйфейр — «самокритичная гадалка на картах таро и представительница богемы, которая проводит много времени в своем доме у озера». Ее сыграет Тора Берч.

Основные персонажи