Фильм «Вести из Непала» выходит на «Кинопоиске»

Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" выпускает фильм "Вести из Непала" по одноименному рассказу российского писателя Виктора Пелевина. Картина станет режиссерским дебютом Михаила Балабина и выйдет 22 ноября, в день рождения Пелевина, сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

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«22 ноября, в день рождения Виктора Пелевина, в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" состоится премьера фильма. "Вести из Непала" стали дебютом не только для режиссера Михаила Балабина, но и для оператора-постановщика Павла Мачихина»‎, — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, Пелевин разрешил экранизацию своего рассказа. Главные роли в картине исполнили актеры Екатерина Высоцкая и Денис Зыков. Автор сценария и режиссер Балабин переосмысляет в современных реалиях рассказ Пелевина, перенося зрителя из 1990-х годов в наши дни.

«У нас была полная свобода в написании сценария - это огромная честь, и мы стремились сделать, с одной стороны, что-то новое, что будет интересно как поклонникам и знатокам оригинального текста, так и зрителям, не знакомым с ранними текстами Пелевина»‎, — заключил Балабин.

В пресс-службе отметили, что на съемки картины ушло четыре года. Проект уже успел завоевать признание, став финалистом восьми международных фестивалей и получив Гран-при кинофестиваля Zilant в 2024 году, а также награду за режиссерский дебют на фестивале "Литература и кино".