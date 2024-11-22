Анимационный фильм «Сказки Енисея» получил поддержку Фонда кино

Проект полнометражного фильма с названием "Сказки Енисея", разрабатываемый продюсерской компанией "Черновик", получил поддержку на его создание от Фонда кино. Об этом ТАСС на фестивале-форуме "Российская креативная неделя - Сибирь" сообщила исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова.

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«Сейчас в разработке находится проект, он называется "Сказки Енисея". Насколько я знаю, это будет и полнометражное кино, и сериал. Его делает молодая компания "Черновик", которая имеет за своими плечами большой опыт работы как с сериальными, так и полнометражными проектами. Ее предварительное название - "Сказки Енисея", и в этом году этот проект даже получил поддержку Фонда кино на полнометражное производство, так что полный метр точно выйдет в ближайшие несколько лет. Понятно, что производство полного метра - это долгоиграющая история, занимает несколько лет»‎, — сообщила Мастусова.

Согласно описанию на сайте компании, мультфильм рассказывает о мальчике Филе, который любит рисовать комиксы и однажды из-за своей ошибки попадает в тайный мир Сибири, где живут фантастические животные и сказочные существа - иморы.

«Филе не сразу удается подружиться с волшебным народом. Но когда заповедному миру угрожает исходящая от людей опасность, именно его талант и воображение становятся ключом к спасению новых друзей и защиты волшебного мир»‎, — говорится в описании проекта.

Четвертый фестиваль-форум "Российская креативная неделя - Сибирь" проходит в Красноярске 21-22 ноября в кластере "Квадрат". В числе основных треков форума: промышленный дизайн, мода, архитектура и урбанистика, медиа, реклама, кино, гастрономия, ИТ.