Вышел трейлер мультфильма «Уоллес и Громит: Птичья месть»

Трейлер анимационного фильма «Уоллес и Громит: Птичья месть» (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl) британской студии Aardman представил 21 ноября 2024 года Netflix. Режиссерами выступили Ник Парк и Мерлин Кроссингэм, персонажей озвучили Бен Уайтхед, Дайан Морган, Ленни Генри, Аджоа Андох, Рис Шерсмит, Гарт Дженнингс, Питер Кэй, Мазз Кхан, Лорен Пател и др.

© Кадр из трейлера

По сюжету, криминальный гений Фезерс Макгроу (антропоморфный пингвин, умело маскирующийся под курицу, впервые появившийся в мультфильме 1993 года «Уоллес и Громит: Неправильные штаны») вынашивает план мести Уоллесу и Громиту, которые помешали ему похитить голубой бриллиант, в результате чего он оказался в тюрьме. В то же время Уоллес изобретает умного гнома Норбота, который должен стать незаменимым помощником по хозяйству в доме и огороде. Увлеченность хозяина новым «гаджетом» несколько смущает пса Громита, а тут еще Фезерсу удается дистанционно перепрограммировать Норбита, и тот начинает вместо пользы творить вред и разрушения, что навлекает на Уоллеса гнев соседей. Теперь неразлучным друзьям надо остановить гнома, разоблачить злодея и вернуть свое честное имя.

Премьера «Уоллес и Громит: Птичья месть» состоится на Netflix 3 января 2025 года.