Нарышкин назвал поддержку педагогов-историков ключевым приоритетом РИО

В столицу приедут еще два малайских медвежонка. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщил Департамент культуры города Москвы.В зоопарк столицы прибудут мальчик и девочка. Для начала их поместят в карантинную зону, а затем переселят медведице того же вида.

Также зоопарк предложил участникам проекта «Активный гражданин» выбрать имена для малышей. Среди предложенных: Маша, Августа, Аврора, Злата, Джави — для девочки и Лумпур, Султан, Батик, Лучик, Рави и Лука — для мальчика, передает портал мэра Москвы.— Теперь в нашем Московском зоопарке будут жить сразу три представителя этого особенно редкого вида. Девятимесячные медвежата присоединятся к девочке, которая приехала в зоопарк в августе. Она освоилась на новом месте, научилась лазать по лесенке и бревнам. Несмотря на то, что пока она находится в закрытом вольере под наблюдением зоологов, у медведицы уже появились сотни поклонников, — сообщил руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.В Московском зоопарке поделились успехами в развитии детеныша малайского медведя.