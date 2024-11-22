Джесси Айзенберг выпустит сиквел фильма «Настоящая боль»

По данным издания Deadline, Джесси Айзенберг работает над сиквелом фильма «Настоящая боль», который вышел в январе 2024-го. Лента станет комедийным мюзиклом и продолжит события оригинала.

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Айзенберг снимет картину сам и исполнит в ней одну из ключевых ролей. Вместе с ним роли получили Джулианна Мур и Пол Джаматти. Фильм расскажет о застенчивой женщине, которая неожиданно получила роль в местной постановке оригинального мюзикла.

Компания Fruit Tree, возглавляемая Эммой Стоун, Дэйвом МакКэри и Али Хертинг, разработала проект вместе с Айзенбергом и собирается продюсировать его совместно с Topic Studios, которая полностью финансирует проект.

Съёмки стартуют в начале 2025 года, даты выхода пока нет.