Стартовали съемки второго сезона «Кибердеревни»

"Кинопоиск" объявил о начале съёмок второго сезона "Кибердеревни", самой своей популярной комедии.

© Российская Газета

Обещаются "новые планеты и герои, напряженное противостояние и космические путешествия". Из новых планет, судя по предоставленным "Кинократии" фотографиям, - Юпитербург.

Сюжет развернётся спустя год известных нам событий, как мы помним, герои в конце первого сезона оказались в крайне затруднительной ситуации.

К ролям вернутся Сергей Чихачёв, Григорий Скряпкин, Елена Махова, Артём Семакин, Ольга Жевакина, Влада Лукина и Маргарита Силаева. Робота вновь озвучит Сергей Бурунов.

Премьера - в 2025 году.